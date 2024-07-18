Сташкевич Иван Самуилов
Место рожденияд. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиДо 1767
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Отец: Сташкевич Самуил Иванов
Мать: (Дещовская) Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Мартын
Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Станислав Иванов
Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова
Рождение ребёнка
До 1725
Сын: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова
Смерть
До 1767