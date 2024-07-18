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Сташкевич Иван Самуилов

Место рождения

д. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

До 1767

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Сташкевич Самуил Иванов

Мать: (Дещовская) Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Мартын

Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Стефан Иванов

Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Иосиф Иванов

Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Станислав Иванов

Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
До 1725

Сын: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Мать ребёнка: (Микульская) Анна Даниилова

Смерть
До 1767

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