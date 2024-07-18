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Сташкевич Иван Мартинов

Место рождения

Овручское старосство, Киевское воеводство, Речь Посполитая

Дата рождения

До 1604

Дата смерти

До 1767

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1604

Отец: Сташкевич Мартин

Мать: (Збранная) Маруша Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Пилип

Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Даниэль Иванов

Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна

Рождение ребёнка
До 1624

Сын: Сташкевич Самуил Иванов

Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна

Смерть
До 1767

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