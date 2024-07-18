Сташкевич Иван Мартинов
Место рожденияОвручское старосство, Киевское воеводство, Речь Посполитая
Дата рожденияДо 1604
Дата смертиДо 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1604
Отец: Сташкевич Мартин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Пилип
Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна
Рождение ребёнка
До 1624
Мать ребёнка: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна
Смерть
До 1767