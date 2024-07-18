(Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1767
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Редчиц Андрей Ларионович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Пилип
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов
Рождение ребёнка
До 1624
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов
Смерть
До 1767