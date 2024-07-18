(Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1767

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редчиц Андрей Ларионович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Даниэль Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Пилип

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов

Рождение ребёнка
До 1624

Сын: Сташкевич Самуил Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Мартинов

Смерть
До 1767

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