(Дещовская) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дещовская) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1767

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сташкевич Мокляк-Жидаховская) Гелена Анна Самуилова

Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Антоний Самуилов

Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов

Рождение ребёнка
1682

Дочь: (Сташкевич Микульская) Марианна Самуилова

Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов

Рождение ребёнка
До 1688

Сын: Сташкевич Александр Самуилов

Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Сташкевич Иван Самуилов

Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов

Смерть
До 1767

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