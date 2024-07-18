(Дещовская) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1767
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сташкевич Мокляк-Жидаховская) Гелена Анна Самуилова
Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Антоний Самуилов
Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов
Рождение ребёнка
1682
Дочь: (Сташкевич Микульская) Марианна Самуилова
Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов
Рождение ребёнка
До 1688
Сын: Сташкевич Александр Самуилов
Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов
Рождение ребёнка
До 1700
Отец ребёнка: Сташкевич Самуил Иванов
Смерть
До 1767