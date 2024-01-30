Майер Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959
Рождение ребёнка
21.04.1980
Дочь: Панченко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Майер Александр
Рождение ребёнка
10.02.1984
Дочь: Надеева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Майер Александр
Рождение ребёнка
09.07.1986
Сын: Майер Руслан Александрович
Отец ребёнка: Майер Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майер Александр
Смерть
Неизвестно