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Майер Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959

Отец: Еловский Иван Егорович

Мать: Еловская Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
21.04.1980

Дочь: Панченко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Майер Александр

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Надеева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Майер Александр

Рождение ребёнка
09.07.1986

Сын: Майер Руслан Александрович

Отец ребёнка: Майер Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Александр

Смерть
Неизвестно
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