Еловский Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еловский Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1929

Дата смерти

23.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1955

Дочь: Коротченко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Шабатько Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
15.10.1959

Дочь: Майер Галина Ивановна

Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
27.11.1965

Сын: Еловский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еловская Екатерина Ефимовна

Смерть
23.10.2021
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