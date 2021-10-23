Еловский Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1929
Дата смерти23.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1955
Дочь: Коротченко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Шабатько Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Майер Галина Ивановна
Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
27.11.1965
Сын: Еловский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Еловская Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.2021