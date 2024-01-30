Панченко Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1980

Отец: Майер Александр

Мать: Майер Галина Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.2002

Дочь: Панченко Оксана Александровна

Отец ребёнка: Панченко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.04.2009

Дочь: Панченко Яна Александровна

Отец ребёнка: Панченко Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Александр Сергеевич

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