Панченко Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1980
Отец: Майер Александр
Мать: Майер Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.2002
Дочь: Панченко Оксана Александровна
Отец ребёнка: Панченко Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.04.2009
Дочь: Панченко Яна Александровна
Отец ребёнка: Панченко Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно