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Панченко Яна Александровна
Панченко Яна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.2009
Пол
Женский
Отец
Панченко Александр Сергеевич
1975 г.р.
Мать
Панченко Наталья Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2009
Отец:
Панченко Александр Сергеевич
Мать:
Панченко Наталья Александровна
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