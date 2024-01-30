Надеева Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1984
Отец: Майер Александр
Мать: Майер Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.2006
Дочь: Надеева Валерия Витальевна
Отец ребёнка: Надеев Виталий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.2014
Сын: Надеев Александр Витальевич
Отец ребёнка: Надеев Виталий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно