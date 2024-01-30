Надеева Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1984

Отец: Майер Александр

Мать: Майер Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.2006

Дочь: Надеева Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Надеев Виталий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.2014

Сын: Надеев Александр Витальевич

Отец ребёнка: Надеев Виталий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Виталий Сергеевич

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