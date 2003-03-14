Еловская Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1929
Дата смерти14.03.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929
Рождение ребёнка
20.03.1955
Дочь: Коротченко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Шабатько Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Майер Галина Ивановна
Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.11.1965
Сын: Еловский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2003
НСО, г. Бердск