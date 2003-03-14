Еловская Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еловская Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1929

Дата смерти

14.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1929

Отец: Ходкевич Ефим Тимофеевич

Мать: Ходкевич Наталья Моисеевна

Рождение ребёнка
20.03.1955

Дочь: Коротченко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Шабатько Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович

Рождение ребёнка
15.10.1959

Дочь: Майер Галина Ивановна

Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.11.1965

Сын: Еловский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Еловский Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еловский Иван Егорович

Смерть
14.03.2003
НСО, г. Бердск
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