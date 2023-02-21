Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

05.09.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Колпакова Афанасья Петровна

Отец ребёнка: Колупаев Петр Наумович

Рождение ребёнка
06.09.1875 ст.

Сын: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Отец ребёнка: Колупаев Петр Наумович

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Петр Наумович

Смерть
05.09.1905
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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