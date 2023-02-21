Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смерти05.09.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Колпакова Афанасья Петровна
Отец ребёнка: Колупаев Петр Наумович
Рождение ребёнка
06.09.1875 ст.
Сын: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Отец ребёнка: Колупаев Петр Наумович
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1905
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край