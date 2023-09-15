Колупаев Петр Наумович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смерти11.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Колпакова Афанасья Петровна
Мать ребёнка: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)
Рождение ребёнка
06.09.1875 ст.
Сын: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Мать ребёнка: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.01.1903 ст.
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край