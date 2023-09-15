Колупаев Петр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаев Петр Наумович

Колупаев Петр Наумович

Место рождения

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

11.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Колупаев Наум Тимофеевич

Мать: Колупаева Надежда Алексеевна

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Колпакова Афанасья Петровна

Мать ребёнка: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Рождение ребёнка
06.09.1875 ст.

Сын: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Мать ребёнка: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупаев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.01.1903 ст.
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close