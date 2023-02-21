Колпакова (Колупаева) Афанасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Рождение ребёнка
?.04.1888
Сын: Колпаков Мартын Антонович
Отец ребёнка: Колпаков Антон Софронович
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Колпаков Антон Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно