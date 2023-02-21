Колпакова (Колупаева) Афанасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпакова (Колупаева) Афанасья Петровна

Колпакова (Колупаева) Афанасья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Колупаев Петр Наумович

Мать: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Рождение ребёнка
?.04.1888

Сын: Колпаков Мартын Антонович

Отец ребёнка: Колпаков Антон Софронович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колпаков Иван Антонович

Отец ребёнка: Колпаков Антон Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Антон Софронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close