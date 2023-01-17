Колпаков Антон Софронович
Место рождения
Дата рождения?.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1865
Отец: Колпаков Софрон Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1888
Сын: Колпаков Мартын Антонович
Мать ребёнка: Колпакова Афанасья Петровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Колпакова Афанасья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно