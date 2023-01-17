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Колпаков Антон Софронович

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.06.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1865

Отец: Колпаков Софрон Трофимович

Мать: не указана

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1888

Сын: Колпаков Мартын Антонович

Мать ребёнка: Колпакова Афанасья Петровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колпаков Иван Антонович

Мать ребёнка: Колпакова Афанасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Афанасья Петровна

Смерть
Неизвестно
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