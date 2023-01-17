Колупаев Аким (Яким) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Аким (Яким) Петрович

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Место рождения

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.09.1875 ст.

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875 ст.

Отец: Колупаев Петр Наумович

Мать: Колупаева Прасковья Алексеевна (Андреевна?)

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Колупаев Иван Акимович

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Титевалова Александра Акимовна

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Черкашина Ксения Акимовна

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Доронина Анфиса Акимовна

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колупаев Георгий Акимович

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колупаев Игнатий Акимович

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дмитриева Анна Акимовна

Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Смерть
?.02.1943
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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