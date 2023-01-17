Колупаев Аким (Яким) Петрович
Место рождения
Дата рождения06.09.1875 ст.
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875 ст.
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Титевалова Александра Акимовна
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Черкашина Ксения Акимовна
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Доронина Анфиса Акимовна
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колупаев Георгий Акимович
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колупаев Игнатий Акимович
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Дмитриева Анна Акимовна
Мать ребёнка: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край