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son of Kambila Andrey Kobyla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1290

Дата смерти

После 1347

Пол

Мужской

Отец

Около 1270 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290

Отец: Glanda-Kambila Divonovich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1330

Сын: Kobylin Fiodor Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1335 и 1340

Сын: Кобылин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Московский боярин
Смерть
После 1347
Москва, город федерального значения Москва
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