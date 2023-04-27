son of Kambila Andrey Kobyla
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1290
Дата смертиПосле 1347
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290
Отец: Glanda-Kambila Divonovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1330
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1335 и 1340
Сын: Кобылин Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Московский боярин
Смерть
После 1347