Kobylin Fiodor Андреевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1330
Дата смерти1407
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1330
Отец: son of Kambila Andrey Kobyla
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобылина (of Moscovia) Maria
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1355
Рождение ребёнка
До 1360
Мать ребёнка: Кобылина (of Moscovia) Maria
Смерть
1407