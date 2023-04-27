Kobylin Fiodor Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kobylin Fiodor Андреевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1330

Дата смерти

1407

Пол

Мужской

Отец

Около 1290 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1340 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1330

Отец: son of Kambila Andrey Kobyla

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Кобылина (of Moscovia) Maria

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1355

Жена: Кобылина (of Moscovia) Maria

Рождение ребёнка
До 1360

Сын: Koshkin Ivan Fyodorovich

Мать ребёнка: Кобылина (of Moscovia) Maria

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1407
Москва, город федерального значения Москва

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