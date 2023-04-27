Кобылина (of Moscovia) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина (of Moscovia) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1340

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1330 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Kobylin Fiodor Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1355

Муж: Kobylin Fiodor Андреевич

Рождение ребёнка
До 1360

Сын: Koshkin Ivan Fyodorovich

Отец ребёнка: Kobylin Fiodor Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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