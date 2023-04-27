Кобылина (of Moscovia) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1340
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Kobylin Fiodor Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1355
Рождение ребёнка
До 1360
Отец ребёнка: Kobylin Fiodor Андреевич
Смерть
Неизвестно