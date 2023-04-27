Glanda-Kambila Divonovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGlanda-Kambila Divonovich

Glanda-Kambila Divonovich

Место рождения

Prūsija Prussia

Дата рождения

Около 1270

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1210 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1290 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270

Отец: Dyvon Bear

Мать: не указана

Prūsija Prussia
Крещение
1287
Рождение ребёнка
Около 1290

Сын: Son Of Kambila Andrey Kobyla

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
prince from Prussia, courtier in Moscow / Prūsų kun., Maskvos dvariškis / Придворный Московский
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close