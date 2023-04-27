Glanda-Kambila Divonovich
Место рожденияPrūsija Prussia
Дата рожденияОколо 1270
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270
Отец: Dyvon Bear
Мать: не указана
Prūsija Prussia
Крещение
1287
Рождение ребёнка
Около 1290
Сын: Son Of Kambila Andrey Kobyla
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
prince from Prussia, courtier in Moscow / Prūsų kun., Maskvos dvariškis / Придворный Московский
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва