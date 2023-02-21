Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929

Отец: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич

Мать: Белёвская-Жуковская Нина Сергеевна

Бракосочетание
С ?.11.1949 по 1956

Муж: Можайский Николай

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
20.12.1951

Сын: Можайский-Нирот Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Можайский Николай

Бракосочетание
?.07.1956

Муж: Нирот Кирилл Михайлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Нирот Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Нирот Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1966

Дочь: Нирот Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

г. Хьюстон, Техас, США
Смерть
Неизвестно
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