Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1929
Бракосочетание
С ?.11.1949 по 1956
Муж: Можайский Николай
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
20.12.1951
Сын: Можайский-Нирот Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Можайский Николай
Бракосочетание
?.07.1956
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
17.06.1957
Отец ребёнка: Нирот Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1966
Дочь: Нирот Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
г. Хьюстон, Техас, США
Смерть
Неизвестно