Белёвская-Жуковская (Боткина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белёвская-Жуковская (Боткина) Нина Сергеевна

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Место рождения

г. Берн, Швейцарская конфедерация

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

16.10.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берн, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
1926

Муж: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Нирот Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич

Смерть
16.10.1966
г. Лозанна, Во, Швейцарская конфедерация
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