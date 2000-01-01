Белёвская-Жуковская (Боткина) Нина Сергеевна
Место рожденияг. Берн, Швейцарская конфедерация
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти16.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Берн, Швейцарская конфедерация
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Нирот Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Белёвский-Жуковский Сергей Алексеевич
Смерть
16.10.1966
г. Лозанна, Во, Швейцарская конфедерация