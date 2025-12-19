Нирот Кирилл Михайлович 14.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Нирот Кирилл Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.04.1930, Париж

умер Неизвестно

Мать
Фон Нирод (Клейнмихель) Екатерина Петровна01.03.1903 г.р.
Отец
Фон Нирод Михаил Фёдорович25.11.1899 г.р.
Супруги
Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна?.08.1929 г.р.
Дети
Нирот Пётр Кириллович17.06.1957 г.р.
Нирот Елизавета Кирилловна02.02.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930

Отец: Фон Нирод Михаил Фёдорович

Мать: Фон Нирод (Клейнмихель) Екатерина Петровна

Бракосочетание
16.07.1956

Жена: Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Нирот Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.1966

Дочь: Нирот Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна

г. Хьюстон, Техас, США

Смерть
Неизвестно

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