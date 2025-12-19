Нирот Кирилл Михайлович
мужской, родился 14.04.1930, Париж
умер Неизвестно
МатьФон Нирод (Клейнмихель) Екатерина Петровна01.03.1903 г.р.
ОтецФон Нирод Михаил Фёдорович25.11.1899 г.р.
Супруги
Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна?.08.1929 г.р.
Дети
Нирот Пётр Кириллович17.06.1957 г.р.
Нирот Елизавета Кирилловна02.02.1966 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1930
Бракосочетание
16.07.1956
Рождение ребёнка
17.06.1957
Мать ребёнка: Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1966
Дочь: Нирот Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Нирот (Белёвская) Елена Сергеевна
г. Хьюстон, Техас, США
Смерть
Неизвестно