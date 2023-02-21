Можайский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С ?.11.1949 по 1956
Жена: Нирот Елена Сергеевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
20.12.1951
Сын: Можайский-Нирот Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Нирот Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно