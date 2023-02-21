Можайский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожайский Николай

Можайский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С ?.11.1949 по 1956

Жена: Нирот Елена Сергеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
20.12.1951

Сын: Можайский-Нирот Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Нирот Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно