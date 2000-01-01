Можайский-Нирот Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайский-Нирот Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1951

Отец: Можайский Николай

Мать: Нирот Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
27.02.1983

Дочь: Нирот Кэтрин

Мать ребёнка: Вальдбауэр Памела

штат Коннектикут, США
Рождение ребёнка
23.08.1989

Сын: Нирот Кристофер

Мать ребёнка: не указана

штат Коннектикут, США
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальдбауэр Памела

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