Можайский-Нирот Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1951
Отец: Можайский Николай
Мать: Нирот Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.1983
Дочь: Нирот Кэтрин
Мать ребёнка: Вальдбауэр Памела
штат Коннектикут, США
Рождение ребёнка
23.08.1989
Сын: Нирот Кристофер
Мать ребёнка: не указана
штат Коннектикут, США
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вальдбауэр Памела