Кириллова Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Кузьма Рафаилович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Кириллов Кузьма Рафаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Кузьма Рафаилович

Смерть
Неизвестно
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