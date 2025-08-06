(Кириллова) Мария Кузьминична
мужской, родился 30.03.1908 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умер 27.11.1908 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецКириллов Кузьма Рафаилович10.10.1873 ст. г.р.
МатьКириллова (Зотова) Агрипина Федоровна22.06.1874 ст. г.р.
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Рождение
30.03.1908 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.11.1908 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/54