(Кириллова) Мария Кузьминична 30.03.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Кириллова) Мария Кузьминична

Автор
АВ
Веприков А.

мужской, родился 30.03.1908 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

умер 27.11.1908 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Кириллов Кузьма Рафаилович10.10.1873 ст. г.р.
Мать
Кириллова (Зотова) Агрипина Федоровна22.06.1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908 ст.

Отец: Кириллов Кузьма Рафаилович

Мать: Кириллова (Зотова) Агрипина Федоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/54

Смерть
27.11.1908 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/101

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