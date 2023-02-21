Кириллов Кузьма Рафаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Рафаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова Агрипина Федоровна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Кузьминична
Мать ребёнка: Кириллова Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно