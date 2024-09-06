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Зотов Федор Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Зотов Филимон2

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
09.01.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/169
Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Жена: Зотова (Манаева) Пераскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/113
Рождение ребёнка
10.08.1872 ст.

Дочь: (Зотова) Васса Федоровна

Мать ребёнка: Зотова (Манаева) Пераскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/25
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.

Дочь: Кириллова (Зотова) Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Зотова (Манаева) Пераскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/62
Рождение ребёнка
04.06.1876 ст.

Дочь: Пожиткова (Зотова) Евросинья Федоровна

Мать ребёнка: Зотова (Манаева) Пераскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/57
Смерть
Неизвестно

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