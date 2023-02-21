Пожиткова Евросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Евросинья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Пожиткова Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Пожитков Матвей Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Пожитков Матвей Михайлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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