Пожиткова Евросинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Пожиткова Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Пожитков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Пожитков Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно