Шацкая (Ильина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948
Отец: Ильин Николай Гаврилович
Мать: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1973
Сын: Шацкий Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шацкий Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
21.05.1983
Отец ребёнка: Шацкий Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант ЖБИ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область