Шацкая (Ильина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Ильина) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948

Отец: Ильин Николай Гаврилович

Мать: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1973

Сын: Шацкий Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шацкий Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Шацкий Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Шацкий Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацкий Владимир Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
лаборант ЖБИ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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