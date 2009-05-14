Шацкий Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1936
Дата смерти14.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1973
Сын: Шацкий Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шацкая Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1983
Мать ребёнка: Шацкая Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
14.05.2009