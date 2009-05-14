Шацкий Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкий Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1936

Дата смерти

14.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1973

Сын: Шацкий Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шацкая Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Шацкий Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Шацкая Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацкая Светлана Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
14.05.2009
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