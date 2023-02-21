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Урубков Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
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1930 г.р.

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.

Отец: Урубков Семён

Мать: Урубкова Анна Яковлевна

Рождение - НЕ Новософьино!!! Возможно Конобеево или Завидное. Дворовая кличка (фамилия) ЯНЬКИН В Пальном Конобеево есть фамилия Яныкин
Бракосочетание
07.01.1918 ст.

Жена: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
В записи- гражданин села Новософьино
Рождение ребёнка
20.01.1919

Дочь: Урубкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Урубков младенец Иванович

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1923

Дочь: Панина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Урубков Василий Иванович

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1939
Шатура, Шатура, Московская область
Погиб на торфозаготовках в Шатуре. Ездил с женой и сыном Михаилом 4-5 лет. Они вернулись уже без него. Информации в Шатураторф о нём отсутствует
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