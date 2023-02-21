Урубков Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1897 ст.
Отец: Урубков Семён
Мать: Урубкова Анна Яковлевна
Рождение - НЕ Новософьино!!! Возможно Конобеево или Завидное. Дворовая кличка (фамилия) ЯНЬКИН В Пальном Конобеево есть фамилия Яныкин
Бракосочетание
07.01.1918 ст.
В записи- гражданин села Новософьино
Рождение ребёнка
20.01.1919
Дочь: Урубкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Урубков младенец Иванович
Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.07.1923
Дочь: Панина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1926
Рождение ребёнка
15.10.1928
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Урубкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.11.1932
Рождение ребёнка
19.06.1934
Рождение ребёнка
08.08.1939
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1939
Шатура, Шатура, Московская область
Погиб на торфозаготовках в Шатуре. Ездил с женой и сыном Михаилом 4-5 лет. Они вернулись уже без него. Информации в Шатураторф о нём отсутствует