Урубков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрубков Михаил Иванович

Урубков Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.11.1932

Дата смерти

14.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932

Отец: Урубков Иван Семёнович

Мать: Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
По документам 1935 г. рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урубкова Нина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Похож внешне на отца
Рождение ребёнка
12.05.1957

Сын: Урубков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Урубкова Нина Васильевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урубкова Нина Васильевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
14.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.