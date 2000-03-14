Урубков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1932
Дата смерти14.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932
По документам 1935 г. рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Урубкова Нина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Похож внешне на отца
Рождение ребёнка
12.05.1957
Мать ребёнка: Урубкова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
08.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Урубкова Нина Васильевна
Смерть
14.03.2000