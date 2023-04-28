Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.02.1897 ст.

Дата смерти

28.02.1986

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
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1930 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.

Отец: Шкобырев Фёдор Андреевич

Мать: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1918 ст.

Муж: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
В записи- гражданин села Новософьино
Рождение ребёнка
20.01.1919

Дочь: Урубкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Урубков младенец Иванович

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1923

Дочь: Панина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Урубков Василий Иванович

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Крещение
Неизвестно
Ново-Софьино (Малософка). Церковь деревянная, холодная, освящена в 1842 году. Престол один – во имя Архистратига Михаила (8 ноября). В приходе состоит одно село - Ново-Софьино. Церковная библиотека в ... Показать все
Смерть
28.02.1986
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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