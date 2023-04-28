Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1897 ст.
Дата смерти28.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1897 ст.
Бракосочетание
07.01.1918 ст.
В записи- гражданин села Новософьино
Рождение ребёнка
20.01.1919
Дочь: Урубкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Урубков младенец Иванович
Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
04.07.1923
Дочь: Панина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1926
Рождение ребёнка
15.10.1928
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Урубков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
15.11.1932
Рождение ребёнка
19.06.1934
Рождение ребёнка
08.08.1939
Крещение
Неизвестно
Ново-Софьино (Малософка). Церковь деревянная, холодная, освящена в 1842 году. Престол один – во имя Архистратига Михаила (8 ноября). В приходе состоит одно село - Ново-Софьино. Церковная библиотека в ... Показать все
Смерть
28.02.1986