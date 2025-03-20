Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич
мужской, родился Около 1857 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер До 1917 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
ОтецЛарин АндрейНеизвестно г.р.
Дети
Шкобырев Тимофей Фёдорович22.01.1895 ст. г.р.
Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна07.02.1897 ст. г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: Ларин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шкобырева) Хабаровск Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.
Сын: Шкобырев Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.
Дочь: Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Шкобырев Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Смерть
До 1917 ст.