Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич Около 1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Около 1857 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер До 1917 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Отец
Ларин АндрейНеизвестно г.р.
Дети
Шкобырев Тимофей Фёдорович22.01.1895 ст. г.р.
Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна07.02.1897 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Ларин Андрей

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шкобырева) Хабаровск Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.

Сын: Шкобырев Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.

Дочь: Урубкова (Шкобырева) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Выписка из «Историко-статистического описания Тамбовской епархии» под ред. А.Е.Андриевского, 1911: «Ново-Софьино (Малософка). Церковь деревянная, холодная, перенесена в 1842 из с. Волосатова, бывшаго близ села Конобеево на средства графини Шуваловой. Престол один – во имя Архистратига Михаила (8 ноября). Дворов 160, душ муж. пола 580, жен. пола 586, великороссы, имеют земли по 3 дес. на душу, жители занимаются плотничеством и выделкою овчин на стороне и дома живут мало. В приходе есть небольшой хутор наследников Шуваловой, в 3 верстах. Школа земская, смешанная, законоучителю 60 руб. в год. Имеются опись церковного имущества и метрические книги с 1808. В церковной библиотеке 50 томов. Штат: священник и псаломщик. У причта земли 2 дес. усадебной и 60 дес. полевой., из них 8 дес. неудобной, в одном месте, от церкви в 2 верстах. Земля дает годового дохода 400 руб. братский годовой доход от 400 до 450 руб. Содержание от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. в год. При некоторых требоисполнениях берется печеный хлеб. Дома у причта собственные. Ближайшая станция «Кулики» в 50 верстах, станция «Верда» или «Сараи» в 55 верстах, почтовое отделение, больница, базар, в гор. Шацке в 12 верстах, волость Барковская в 6 верстах и гор. Тамбов в 150 верстах. Адрес для телеграмм и корреспонденции: гор. Шацк, Земский начальник 2-го уч., пристав 2-го стана Шацкого уезда».

Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Шкобырев Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

У него было 8 детей!

Смерть
До 1917 ст.
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

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