Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Ларин Андрей

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.

Сын: Шкобырев Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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