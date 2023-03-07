Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: Ларин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.
Сын: Шкобырев Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Шкобырева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.
Рождение ребёнка
1900 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно