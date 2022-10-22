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Шкобырев Григорий Фёдорович

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Шкобырев (Ларин) Фёдор Андреевич

Мать: Шкобырева Евдокия Афанасьевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
У него было 8 детей!
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкобырев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкобырева Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкобырева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкобырев Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкобырева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкобырев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкобырев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкобырева Анна Павловна

Рождение ребёнка
25.08.1921

Сын: Шкобырев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1941
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

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