Шкобырев Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
У него было 8 детей!
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкобырев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкобырева Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкобырева Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкобырев Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкобырева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкобырев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкобырев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкобырева Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1921
Сын: Шкобырев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Шкобырева Анна Павловна
Смерть
1941