Урубкова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1937
Дата смерти10.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1957
Отец ребёнка: Урубков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урубков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2003