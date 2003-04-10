Урубкова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрубкова Нина Васильевна

Урубкова Нина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1937

Дата смерти

10.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1957

Сын: Урубков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Урубков Михаил Иванович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урубков Михаил Иванович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урубков Михаил Иванович

Смерть
10.04.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close