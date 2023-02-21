Урубков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Мать ребёнка: Урубкова Анна Яковлевна
Рождение - НЕ Новософьино!!! Возможно Конобеево или Завидное. Дворовая кличка (фамилия) ЯНЬКИН В Пальном Конобеево есть фамилия Яныкин
Смерть
Неизвестно