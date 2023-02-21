Урубков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урубков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Урубков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Урубкова Анна Яковлевна

Рождение - НЕ Новософьино!!! Возможно Конобеево или Завидное. Дворовая кличка (фамилия) ЯНЬКИН В Пальном Конобеево есть фамилия Яныкин
Смерть
Неизвестно
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