Колпашникова (Красильникова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Красильникова) Дарья Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

21.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Красильников Михаил Венедиктов

Мать: Красильникова Домника Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1793

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Колпашников Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Яков Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.10.1851
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера
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