Колпашникова (Красильникова) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти21.10.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович
Рождение ребёнка
28.10.1793
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Колпашников Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Колпашников Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1851
Причина смерти: холера