Колпашников Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти27.04.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1793
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Колпашников Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1850