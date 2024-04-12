Колпашников Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашников Яков Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

27.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1793

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Колпашников Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Колпашникова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Дарья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.04.1850
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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