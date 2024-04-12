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Колпашников Алексей Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

17.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Колпашников Яков Ефимович

Мать: Колпашникова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Некрасова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колпашников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Некрасова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1835

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Авдотья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.07.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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