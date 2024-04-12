Колпашников Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти17.07.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Некрасова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Колпашников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Некрасова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
02.10.1835
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург