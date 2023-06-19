Некрасова (Колпашникова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти22.05.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
06.11.1838
Рождение ребёнка
04.10.1842
Дочь: Стогова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1844
Сын: Некрасов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1847
Дочь: Семыкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1848
Причина смерти: холера