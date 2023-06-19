Некрасова (Колпашникова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Колпашникова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.05.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Колпашников Алексей Яковлевич

Мать: Колпашникова Авдотья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Некрасов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1842

Дочь: Стогова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1844

Сын: Некрасов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1847

Дочь: Семыкина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.05.1848
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера