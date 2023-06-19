Колпашникова (-) Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Авдотья Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Некрасова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колпашников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Некрасова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1835

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.04.1875