Колпашникова (-) Авдотья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти16.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Некрасова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Колпашников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Некрасова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1835
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Колпашников Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1875