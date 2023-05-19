Красильников Михаил Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Михаил Венедиктов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Колпашникова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Красильникова Домника Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Домника Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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