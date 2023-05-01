Квашнина Дарья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист36
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Квашнина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Квашнин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно