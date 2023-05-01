Квашнина Дарья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина Дарья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист36
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Квашнина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Квашнин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Квашнин Григорий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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