Резов Артемий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Федор
Мать: не указана
РГАДА, 350-2-1625-630л
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728 ст.
Дочь: Квашнина (Резова) Дарья Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист36
Смерть
Неизвестно