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Резов Артемий Федорович

Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Федор

Мать: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, 350-2-1625-630л
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Резов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1728 ст.

Дочь: Квашнина (Резова) Дарья Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист36
Смерть
Неизвестно

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