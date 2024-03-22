Квашнин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиС 1762 по 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1720
Отец: Квашнин Василий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 36 лист ЦГАДА, 350-2-1630-388л Деревня Лодыгина Василия Богдановича, досталась жене после его смерти Фёдоре Васильевне
Рождение ребёнка
1744
Сын: Квашнин Мокей Григорьевич
Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна
Цгада, 350-2-1630-387 об
Бракосочетание
До 1744
ЦГАДА,350-2-1636-624л
Смерть
С 1762 по 1782
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Колчина Пелагия Григорьевна
Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Квашнина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Квашнин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36