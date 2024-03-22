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Квашнин Григорий Васильевич

Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

С 1762 по 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Квашнин Василий Иванович

Мать: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 36 лист ЦГАДА, 350-2-1630-388л Деревня Лодыгина Василия Богдановича, досталась жене после его смерти Фёдоре Васильевне
Рождение ребёнка
1744

Сын: Квашнин Мокей Григорьевич

Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Цгада, 350-2-1630-387 об
Бракосочетание
До 1744

Жена: Квашнина Дарья Артемьевна

ЦГАДА,350-2-1636-624л
Смерть
С 1762 по 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Колчина Пелагия Григорьевна

Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Квашнина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Квашнин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Квашнина Дарья Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 36
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