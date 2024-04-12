Квашнин Мокей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Мокей Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Квашнин Григорий Васильевич

Мать: Квашнина Дарья Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Цгада, 350-2-1630-387 об
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья Мокеевна

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья Мокеевна

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Офросинья Мокеевна

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Офимья Мокеевна

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Квашнин Илья Мокеевич

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Настасья Мокеевна

Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна

Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Наталья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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