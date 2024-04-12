Квашнин Мокей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Цгада, 350-2-1630-387 об
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья Мокеевна
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья Мокеевна
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Офросинья Мокеевна
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Офимья Мокеевна
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Настасья Мокеевна
Мать ребёнка: Квашнина Наталья Михайловна
Усень-Ивановское, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно