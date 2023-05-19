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Зыков Иван Герасимович

Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1774 и 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1748 г.р.

Мать

С 1742 по 1749 г.р.

Жена

Вычислено 1782 г.р.

Дети

1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1782

Отец: Зыков Герасим Ильич

Мать: Зыкова Степанида Ларионовна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Жена: Зыкова Гликерия Андреевна

Рождение ребёнка
17.11.1799 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Зыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Зыков Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Устиния Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Зыков Макар Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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