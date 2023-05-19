Зыков Иван Герасимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1774 и 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1782
Отец: Зыков Герасим Ильич
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1799 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Зыков Макар Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Смерть
Неизвестно