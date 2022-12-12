Зыкова Степанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749
Отец: Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Вершинина Степанида Герасимовна
Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Фекла Герасимовна
Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Зыков Минолай Герасимович
Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Герасим Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно