Зыкова Степанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Степанида Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Вершинина Степанида Герасимовна

Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Зыков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Фекла Герасимовна

Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Зыков Архип Герасимович

Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Зыков Минолай Герасимович

Отец ребёнка: Зыков Герасим Ильич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Герасим Ильич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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